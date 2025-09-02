17.2 C
GOBIERNO ESTATAL RECOLECTA MÁS DE 12 TONELADAS DE RESIDUOS DEL RÍO ESPAÑITA

By Redacción
93
martes, septiembre 2, 2025

• La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental encabezó una jornada de limpieza y reforestación en el Río Españita para contribuir a la restauración ecológica del área.

La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), coordinó una mega jornada de reforestación y limpieza en el Río Españita, donde se lograron recolectar más de 12 toneladas de residuos sólidos, con el objetivo de recuperar este espacio natural y fomentar la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente.
Como parte del apoyo sin límites al medio ambiente por parte del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, en coordinación con la asociación Cíclica y la participación de personal de la Junta Estatal de Caminos (JEC), colaboradores de HEB, habitantes de la zona, Boy Scouts y la senadora Ruth González Silva, se plantaron decenas de árboles polinizadores para contribuir a la restauración ecológica del área
Estas acciones son fundamentales para construir un San Luis Potosí más verde, limpio y saludable y que el rescate de los espacios naturales es una prioridad ya que generan bienestar, fortalecen la convivencia comunitaria y garantizan un entorno sostenible para las futuras generaciones.

