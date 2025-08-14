GOBIERNO ESTATAL MEJORA VIALIDADES DE LA ZONA INDUSTRIAL

• Tras evaluación por lluvias, la Junta Estatal de Caminos realiza acciones de conservación con la colaboración del sector empresarial.

La Junta Estatal de Caminos (JEC), realizó una evaluación de daños por lluvias y proyección de acciones para obras de conservación en vialidades de la zona industrial de San Luis Potosí, iniciando en los ejes 128 y 134 con el apoyo del sector empresarial, para abatir el rezago y abandono que dejó la herencia maldita y brindar una movilidad sin límites.

Por instrucción del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, el titular de la dependencia Francisco Reyes Novelo dio a conocer que se implementarán acciones de limpieza de maleza y aplicación de pintura que funge señalamiento horizontal y vertical. A la par, de que se lleva a cabo la evaluación de los ejes 132 y otras avenidas.

Cabe mencionar que se formalizó el trabajo con el sector empresarial a través de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) y el Clúster Automotriz, gracias al trabajo y la atención de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).