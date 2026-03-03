26.2 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

GOBIERNO ESTATAL MANTIENE VIGILANCIA POR CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

By Redacción
120
spot_img
martes, marzo 3, 2026

* Autoridades estatales permanecen en coordinación permanente con instancias federales para salvaguardar la integridad de potosinas y potosinos en el extranjero.

Por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) se mantiene atento ante cualquier eventualidad que pudiera afectar a personas originarias de San Luis Potosí radicadas, de viaje o en tránsito por países del Medio Oriente donde actualmente se registra un conflicto bélico. Esta coordinación sin límites permite actuar en caso de requerirse apoyo para su retorno seguro a México.
De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), hasta el momento no se reportan mexicanos afectados por los enfrentamientos en la región. No obstante, se mantiene un monitoreo constante ante cualquier escenario que pudiera derivar en una solicitud de asistencia o evacuación.
En caso de emergencia, existen protocolos federales para traslados por vía terrestre o marítima, debido al cierre de espacios aéreos en algunos países cercanos al conflicto. El Gobierno del Estado permanece en contacto con consulados y embajadas mexicanas para brindar protección y acompañamiento, reflejando el cambio que se vive y se siente en la atención cercana y oportuna a la comunidad migrante.

Artículo anterior
Más de 40 muertos y 100 heridos deja el conflicto entre Afganistán y Pakistán, asegura la ONU
Artículo siguiente
CONSOLIDA LA SSPC ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD EN LAS CUATRO REGIONES
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.