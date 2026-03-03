GOBIERNO ESTATAL MANTIENE VIGILANCIA POR CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

* Autoridades estatales permanecen en coordinación permanente con instancias federales para salvaguardar la integridad de potosinas y potosinos en el extranjero.

Por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) se mantiene atento ante cualquier eventualidad que pudiera afectar a personas originarias de San Luis Potosí radicadas, de viaje o en tránsito por países del Medio Oriente donde actualmente se registra un conflicto bélico. Esta coordinación sin límites permite actuar en caso de requerirse apoyo para su retorno seguro a México.

De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), hasta el momento no se reportan mexicanos afectados por los enfrentamientos en la región. No obstante, se mantiene un monitoreo constante ante cualquier escenario que pudiera derivar en una solicitud de asistencia o evacuación.

En caso de emergencia, existen protocolos federales para traslados por vía terrestre o marítima, debido al cierre de espacios aéreos en algunos países cercanos al conflicto. El Gobierno del Estado permanece en contacto con consulados y embajadas mexicanas para brindar protección y acompañamiento, reflejando el cambio que se vive y se siente en la atención cercana y oportuna a la comunidad migrante.