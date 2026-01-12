GOBIERNO ESTATAL MANTIENE VIGILANCIA ANTE BAJAS TEMPERATURAS

* Se mantienen temperaturas bajas principalmente en la zona altiplano y centro.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que, por instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se mantiene un monitoreo permanente en todo el estado debido a los efectos de la masa de aire ártico que impulsa al frente frío número 27.

El titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores dijo que el ambiente gélido continuará afectando principalmente las sierras y partes altas de la entidad. Detalló que, durante las últimas horas, las temperaturas más bajas se han registrado en los municipios de Catorce y Salinas, donde el termómetro marcó -1 y 0 grados centígrados, respectivamente, alcanzando sensaciones térmicas de hasta -4 grados.

Ordaz Flores exhortó a las autoridades municipales a mantener habilitados los 188 refugios temporales, y pidió a las y los potosinos a evitar el uso de anafres en lugares cerrados, abrigarse adecuadamente mediante el sistema de capas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.