GOBIERNO ESTATAL MANTIENE MONITOREO EN LOS 59 MUNICIPIOS POR FRENTE FRÍO 23

• Protección Civil Estatal reporta afectaciones menores en eje Xolol por lluvias en la Huasteca.

• ⁠Mantiene vigilancia en regiones Altiplano y Centro.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene protocolos de vigilancia y monitoreo en todo San Luis Potosí debido al ingreso del frente frío número 23, que ha provocado descenso de temperaturas en las regiones Altiplano y Centro, así como lluvias en la Huasteca.

El titular de la CEPC, Mauricio Ordaz Flores, informó que por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de manera inmediata se estableció comunicación con las unidades municipales de Protección Civil en la Huasteca para evaluar posibles riesgos. Detalló que no se reportan desbordamientos de ríos, aunque se registró aumento en arroyos menores y deslaves en el eje Xolol, en Tancanhuitz, ya atendidos, así como el retiro preventivo de puestos de pirotecnia en Coxcatlán.

Ante las bajas temperaturas, la CEPC exhortó a los 59 ayuntamientos y a la capital a mantener refugios temporales activos y brindar atención a personas en situación vulnerable. Además, recomendó a la población informarse por canales oficiales, evitar el uso de anafres en espacios cerrados y conducir con precaución por neblina o pavimento húmedo