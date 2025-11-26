GOBIERNO ESTATAL LLEVA MÁS APOYO ALIMENTARIO A LA HUASTECA

* Continúa la entrega del programa alimentario en las cuatro zonas de San Luis Potosí.

El Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, mantiene como prioridad la continuidad del Programa de Seguridad Alimentaria en este cierre de año, por lo que la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), realiza despliegues en las cuatro zonas de San Luis Potosí para asegurar que los apoyos lleguen a todas las familias beneficiarias.

Al respecto la titular de la dependencia, Rosario Martínez Galarza dijo que en la Huasteca potosina arrancará la entrega en comunidades, localidades y colonias este miércoles 26 de noviembre y concluyendo a mediados de diciembre. Mientras que en las regiones Media y el Altiplano, las y los habitantes también recibirán el beneficio del programa alimentario conforme al calendario establecido.

Martínez Galarza puntualizó que gracias a que el gobernador Ricardo Gallardo instruyó la implementación de más productos de la canasta básica hoy las familias reciben cajas con 20 kilogramos con lo que acceden a una sana nutrición y se generan ahorros significativos en la economía de las familias. Finalmente, agregó que para recibir las despensas, las y los ciudadanos deben presentar copia del INE, CURP y comprobante de domicilio, con el fin de obtener su vale personalizado y agilizar el proceso de entrega.