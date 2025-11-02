GOBIERNO ESTATAL LIDERA RESCATE TOTAL DEL PARQUE TANGAMANGA I

* Realizan trabajos coordinados para rehabilitar áreas verdes y mejorar espacios públicos.

Dentro del plan de rescate del parque Tangamanga I, el Gobierno del Estado ha movilizado distintas Secretarías, contando también con la colaboración de un centenar de cadetes de la Guardia Civil Estatal y de la Guardia Nacional, para continuar con labores de mejoramiento de áreas de bosque afectadas antes por la sequía y plagas.

El Proyecto de Restauración y Reforestación incluye obras de infraestructura hidráulica en los dos lagos principales del parque, con una inversión de 11 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh). Además, participan la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), la Dirección de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), que también aportará otros 5.6 millones de pesos, consolidando un esfuerzo coordinado para proteger y fomentar sin límites la biodiversidad del parque, considerado el más grande de México.

La intervención integral asegura que Tangamanga I mantenga sus espacios recreativos y naturales, garantizando que las y los potosinos cuenten con un entorno seguro, renovado y sostenible, reflejo del compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.