29.3 C
San Luis Potosí
ESTADO

GOBIERNO ESTATAL LANZA DESCUENTOS DE CONTROL VEHICULAR PARA ASISTENTES A LA FENAPO

By Redacción
sábado, agosto 9, 2025

* Los descuentos estarán disponibles a través de códigos QR distribuidos en el recinto ferial para sus asistentes y van desde el 50, 70 y 100 por ciento.

La Secretaría de Finanzas (Sefin) puso en marcha la campaña “QR CazaDescuentos”, una estrategia innovadora que durante la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025 ofrecerá descuentos del 50, 70 y 100 por ciento en multas de control vehicular a quienes realicen su pago durante su visita al recinto ferial.
A través de códigos QR distribuidos en distintos puntos de la Fenapo, las y los asistentes podrán escanear, acceder al enlace de pago y recibir de inmediato el beneficio. La dinámica se presenta como un juego de “caza de descuentos” con el objetivo de incentivar la regularización vehicular y acercar los servicios de la Secretaría de Finanzas a la ciudadanía en un ambiente festivo.
Los QR estarán disponibles durante toda la feria, ubicados en accesos, pabellones, áreas de juegos y otros puntos estratégicos por lo que se invita a las y los visitantes a participar y aprovechar este beneficio temporal.

