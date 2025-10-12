GOBIERNO ESTATAL INICIA TAREAS DE DESINFECCIÓN EN CALLES DE TAMAZUNCHALE

* El Gobierno del Estado informó que el apoyo continuará llegando en los próximos días.

* Además, la Junta Estatal de Caminos continúa liberando vías de acceso para brindar movilidad.

Con el respaldo decidido del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, la tarde de este sábado llegaron a Tamazunchale 20 camiones cargados con insumos para las tareas de desinfección de calles y hogares, ante las lluvias registradas en la región, ya que se acumularon capas de lodo de hasta 10 centímetros, lo que puede generar focos de infección. Estas acciones permitirán retomar la actividad escolar y comercial lo antes posible.

En trabajo coordinado, Protección Civil Estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), continúan reforzando la atención a la población y garantizando una respuesta oportuna ante las contingencias.

Por otro lado, ocho cuadrillas de la Junta Estatal de Caminos se encuentran trabajando permanentemente en la liberación de caminos. Hasta las 19:00 horas de hoy, se han atendido 73 deslaves y 67 árboles caídos sobre vías carreteras. Se espera que en un lapso de 24 a 48 horas queden despejados al 100 por ciento todos los caminos para el libre tránsito, además de comenzar con la revisión de afectaciones en caminos dañados.

El Gobierno del Estado informó que el apoyo continuará llegando en los próximos días, con más insumos y recursos que permitirán atender de manera integral las necesidades de las familias afectadas.