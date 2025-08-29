16.3 C
GOBIERNO ESTATAL INAUGURA OFICINA DE SEDESORE EN MATEHUALA

viernes, agosto 29, 2025

• Se seguirá brindando una atención directa y equitativa a las familias del Altiplano potosino, fortaleciendo el acceso a los programas sociales.

Con la representación del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, inauguró las nuevas oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) en Matehuala para seguir brindando el acceso ágil a los programas sociales a las familias potosinas.
Acompañado de la titular de la Sedesore, María del Rosario Martínez Galarza, el secretario general dijo que este espacio fortalece la atención a una de las regiones clave del Estado, al facilitar trámites y distribuir apoyos de manera más equitativa.
Torres Sánchez explicó que este gobierno trabaja con el compromiso de llevar los programas sociales sin límites a todas las regiones, reafirmando el interés por mejorar la calidad de vida de quienes viven en el Altiplano potosino.

