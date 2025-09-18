GOBIERNO ESTATAL IMPULSA SIN LÍMITES JUSTICIA SOCIAL Y EQUIDAD EN SERVICIOS LEGALES

• La Dirección del Notariado firmó convenios interinstitucionales con asociaciones e instituciones para fomentar el desarrollo armónico de San Luis Potosí.

La Secretaría General de Gobierno (SGG) a través de la Dirección del Notariado firmó el último año convenios de colaboración interinstitucional a fin de mantener una estrategia integral de coordinación en materias como tenencia de la tierra, testamentos agrarios, regularización de predios, entre otros.

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que, con el objetivo de impulsar el desarrollo equitativo y sostenido del Estado, y siguiendo las indicaciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona se firmaron acuerdos para beneficiar a distintos sectores de la población como comuneros y ejidatarios, personal de cuerpos de seguridad y quienes habitan en asentamientos irregulares para garantizar el acceso justo y equitativo a servicios legales.

Detalló que recientemente se firmó un convenio con el Colegio de Notarios para ofrecer descuentos a integrantes de los cuerpos de seguridad, Bomberos y Cruz Roja para elaborar más de 100 testamentos de forma gratuita, además de promover con el Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado un programa de regularización jurídica de terrenos y predios de uso público.

Torres Sánchez precisó que cada uno de estos convenios marco fortalecen el derecho notarial en las cuatro regiones del Estado y permite atender a personas en condición de vulnerabilidad, lo cual refuerza la justicia social y garantiza un acceso equitativo a los servicios notariales en San Luis Potosí.