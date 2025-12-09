10.5 C
ESTADO

GOBIERNO ESTATAL IMPULSA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

miércoles, diciembre 10, 2025

El Gobierno del Estado fomenta actividades que generan reflexión, diálogo y participación social.

El Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) realizó diversas actividades de sensibilización durante los 16 días de activismo, iniciando con la puesta en escena La Mujer sola, de Amparo Alvarado, y la Noche de Película con la proyección de Romper el Círculo, acompañada de un cine-debate que promovió la reflexión sobre las distintas formas de violencia de género.
Además, se creó el mural colectivo Manos de fuego que cuentan historias, donde mujeres y familias expresaron mensajes de resiliencia y fuerza comunitaria. Estas acciones fortalecen las políticas del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y de protección a las potosinas.

