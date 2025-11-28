12.8 C
San Luis Potosí
GOBIERNO ESTATAL IMPULSA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORA VIAL EN LA REGIÓN MEDIA

By Redacción
viernes, noviembre 28, 2025

* La rehabilitación integral de la calle Porfirio Díaz en Rioverde presenta un 40 por ciento de avance.

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) avanza en la rehabilitación integral de la calle Porfirio Díaz en Rioverde, donde se interviene casi un kilómetro con trabajos de diseño y colado de banquetas, así como mantenimiento de drenajes y revisión del alumbrado público, para brindar una movilidad sin límites.
En seguimiento a las instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de brindar traslados más eficientes, seguros y cómodos, la titular de Seduvop, Isabel Leticia Vargas Tinajero, supervisó estas labores que presentan 40 por ciento de avance y que son rescatadas luego de décadas abandonó la herencia maldita.
La funcionaria informó además que se mantienen activas otras pavimentaciones en la región Media, entre ellas las calles Laureles y Pípila, que conducen hacia El Cristo en la colonia Guadalupe, en San Ciro de Acosta, obras que podrían inaugurarse durante el primer trimestre del próximo año.

