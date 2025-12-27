GOBIERNO ESTATAL IMPULSA CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN INTERNACIONAL

* Programas digitales, ferias internacionales y capacitación fortalecen a más de 560 negocios.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) logró vincular a 562 negocios con programas estratégicos que fortalecieron su crecimiento sin límites, en beneficio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes). Como parte de este esfuerzo, se impulsó el programa “Transformación Digital SLP”, mediante el cual se brindó capacitación y equipamiento tecnológico para elevar la presencia en línea de las empresas.

Asimismo, se promovieron acciones de internacionalización, como la convocatoria para introducir vinos mexicanos al mercado japonés en colaboración con la aerolínea ANA, y la participación en el “Latam Trade Show, Orlando & Port Tampa Bay 2025”, en concordancia con la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El titular de la dependencia, Jesús Salvador González Martínez, detalló que estas iniciativas permitieron posicionar los productos potosinos ante compradores globales, fortaleciendo la estrategia estatal de apertura comercial. Destacó que la participación en ferias de alto impacto amplió las oportunidades de las Mipymes, entre ellas “Mundo Mezcal”, un espacio clave para fortalecer la cadena del agave, y “La Chocolaterie”, en Buenos Aires, Argentina, que impulsó la comercialización del cacao y chocolate potosino.

González Martínez subrayó que el fortalecimiento empresarial se complementó con capacitaciones financieras y de emprendimiento, con el respaldo de Nacional Financiera (NAFIN) y del programa Coppel Emprende, los cuales brindaron herramientas para mejorar la administración, las finanzas personales y la operación de los negocios, generando mayores oportunidades de crecimiento y consolidando a San Luis Potosí como un estado competitivo y con desarrollo sostenido.