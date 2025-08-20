GOBIERNO ESTATAL IMPLEMENTA 3X1 EN PATRULLAS A MUNICIPIOS

• La Secretaría General de Gobierno realiza reuniones con las y los alcaldes de los 59 ayuntamientos para impulsar acciones interinstitucionales sin límites.

La Secretaría General de Gobierno (SGG) realiza reuniones con las y los presidentes municipales de los 59 ayuntamientos dando prioridad al tema de la seguridad y para una coordinación interinstitucional sin límites, con quienes se aborda temas estratégicos, como la próxima entrega de patrullas dentro del esquema 3 por 1, que también se implementó el año pasado.

Lo anterior lo informó el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien detalló que el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona se ha reunido con alcaldesas y alcaldes para fortalecer la coordinación y generar resultados tangibles en beneficio de las y los potosinos y donde se ha informado que hará entrega de alrededor de 100 patrullas a los municipios que se sumaron a este programa.

Finalmente comentó que no son unidades en renta, sino que ya forman parte del patrimonio municipal, lo que permite que los municipios avancen en esta importante tarea de la seguridad.