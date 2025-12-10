GOBIERNO ESTATAL GARANTIZA SEGURIDAD EN CARAVANA DEL MIGRANTE

• El Instituto de Migración y Enlace Internacional puntualizó que todos los vehículos serán registrados sin costo y que la vigilancia continuará hasta los límites de las entidades vecinas.

El Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) informa que la participación en la Caravana del Migrante Potosino es completamente gratuita y pueden registrarse paisanas y paisanos que ingresarán al país rumbo a San Luis Potosí y otras entidades, a quienes se les brindará seguridad, información y asesoría durante todo el recorrido el próximo 18 de diciembre, tal como lo ha instruido el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El IMEI aclara que el registro de vehículos es gratuito y que todos los participantes deben realizar previamente los trámites de importación temporal de vehículos, mercancías, mascotas y declaración de divisas para poder ingresar a México.

El registro de vehículos se llevará a cabo el 17 de diciembre en el Wal-Mart Super Center, ubicado en 3500 W. Alton Gloor Blvd., Brownsville, Texas. El ingreso al país será por el puente Los Tomates, Matamoros, Tamaulipas, a las 4:00 horas del 18 de diciembre, con arribo estimado a San Luis Potosí alrededor de las 15:00 horas. El IMEI asegura que el acompañamiento y la vigilancia continuará hasta los límites con las entidades vecinas.