ESTADO

GOBIERNO ESTATAL FORTALECE PROGRAMA INVERNAL

By Redacción
91
martes, diciembre 30, 2025

* Estado refuerza acciones preventivas ante frentes fríos en zonas altas y Altiplano.

El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), mantiene y fortalece el Programa Invernal ante los frentes fríos de la temporada, con el objetivo de proteger sin límites a la población más vulnerable, principalmente en municipios y comunidades de zonas altas del Estado.
El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que, en cumplimiento con la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se entregan cobijas y ropa abrigadora a las familias que así lo necesitan, y que las acciones se concentran en municipios como Huehuetlán, Xilitla y Real de Catorce, así como en comunidades del Altiplano, donde se registran las temperaturas más bajas.
Detalló que se mantiene comunicación permanente con autoridades municipales, se han habilitado albergues y se brinda atención y apoyo a personas en situación de calle.

