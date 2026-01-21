GOBIERNO ESTATAL FORTALECE LA VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN

• De 7 mil casos de sarampión registrados a nivel nacional, solo 10 se confirmaron en San Luis Potosí.

Con el cambio que se vive, la prevención de enfermedades llega a más comunidades y se siente en la tranquilidad de las familias que hoy tienen mayor acceso a la vacunación, por lo que la Secretaría de Salud ha incrementado las acciones de inoculación contra el sarampión, llegando a una cobertura del 94.3 por ciento en el Estado.

Al respecto, la titular de los Servicios de Salud, Leticia Gómez Ordaz, detalló que, por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, esta estrategia prioriza el cuidado oportuno de la población y refuerza la protección colectiva, lo que ha permitido que de los 7 mil casos de sarampión registrados a nivel nacional solo 10 se hayan confirmado en San Luis Potosí.

Explicó que de estos 10 casos, siete se registraron en 2025 y tres en el presente año, todos importados de otras entidades, por lo que se mantiene vigilancia sanitaria en el aeropuerto y en la central de autobuses, además de la implementación de cercos sanitarios en las zonas donde se han detectado casos.

Finalmente, la secretaria de Salud destacó que la cobertura general de vacunación en el estado es del 94.3 por ciento; sin embargo, es necesario reforzar en niñas y niños de un año de edad y asegurar la segunda dosis a los 18 meses, ya que en estos grupos la cobertura apenas supera el 86 por ciento, por lo que se hace un llamado a padres, madres y cuidadores a completar los esquemas.