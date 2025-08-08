27.6 C
ESTADO

GOBIERNO ESTATAL FORTALECE LA SEGURIDAD Y CONFIANZA PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

• Compromiso firme y colaboración estratégica con empresas japonesas para garantizar un entorno seguro, estable y propicio para el desarrollo económico.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), encabezó una reunión con empresas japonesas de la zona industrial para fortalecer la colaboración con autoridades de los diferentes niveles para seguir brindando paz y estabilidad y seguir atrayendo inversiones, tal como lo ha instruido el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
El titular de Sedeco, Jesús Salvador González Martínez dijo que en el encuentro, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) presentó medidas operativas para proteger instalaciones, empleados y atender las inquietudes del sector empresarial, para que San Luis Potosí siga creciendo como un destino seguro y competitivo.
Jesús Juárez Hernández, titular de Seguridad Pública, recordó que, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en un comparativo de la incidencia delictiva registrada durante los primeros cinco meses de los años 2022, 2023, 2024 y 2025, el Estado registra una tendencia a la baja en homicidios dolosos, feminicidios, secuestros, robos totales, a casa habitación, de vehículos, de autopartes y de negocios, así como de ganado.

