GOBIERNO ESTATAL FORTALECE LA MOVILIDAD Y AUTONOMÍA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

* Una nueva jornada de entrega de prótesis permite avanzar en la rehabilitación y calidad de vida.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) realizó una nueva jornada de entrega de prótesis y órtesis en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), con el objetivo de mejorar la movilidad, la autonomía y el bienestar de personas con discapacidad. Estas acciones forman parte del impulso social bajo la administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, donde la inclusión se traduce en atención directa y resultados tangibles.

Durante esta jornada, las y los beneficiarios reciben atención integral que contempla valoración médica, rehabilitación y acompañamiento especializado, desde la toma de molde personalizado hasta la entrega final del apoyo funcional. Este proceso permite avanzar en la recuperación de la movilidad y en la independencia personal, con un enfoque centrado en la dignidad y las necesidades específicas de cada persona.

La atención brindada a personas provenientes de distintas regiones del Estado refleja un esfuerzo permanente por ampliar el acceso a estos apoyos, demostrando que el cambio que se vive y se siente se materializa en acciones que amplían oportunidades sin límites para quienes más lo necesitan.