ESTADO

GOBIERNO ESTATAL FORTALECE LA GESTIÓN CATASTRAL CON APOYO TÉCNICO

By Redacción
miércoles, noviembre 12, 2025

* A través del Instituto Registral y Catastral, refuerza la coordinación con los municipios para consolidar una administración moderna y eficiente rumbo al ejercicio fiscal 2026.

El Instituto Registral y Catastral (IRC) otorgó acompañamiento técnico al municipio de Santo Domingo para actualizar los Valores Unitarios de suelo y construcción, así como las Tablas de Valor Catastral correspondientes al ejercicio fiscal 2026. Esta labor forma parte del esfuerzo conjunto entre el Estado y los ayuntamientos para fortalecer la planeación y gestión territorial en beneficio de las familias potosinas.
Durante la reunión se revisaron aspectos metodológicos, jurídicos y documentales con el objetivo de garantizar que las propuestas municipales cumplan con los estándares técnicos requeridos y sean viables ante el Congreso del Estado. Con estas acciones, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona impulsa una administración pública moderna, cercana y transparente, que continúa construyendo un San Luis Potosí con desarrollo y progreso sin límites.

