ESTADO

GOBIERNO ESTATAL FORTALECE EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL

By Redacción
71
sábado, diciembre 27, 2025

* Estudiantes de la Huasteca Potosina destacan a nivel internacional con un proyecto de impacto social.

El Gobierno del Estado, a través del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), plantel Ciudad Valles, fortalece una educación sin límites al impulsar proyectos que integran el aprendizaje con impacto social. En este marco, estudiantes ganadores del concurso internacional Teach a Man to Fish desarrollan el proyecto “Transformando las Tarimas”, enfocado en el aprovechamiento de materiales y la formación productiva, como parte de una educación integral promovida por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Como parte de esta iniciativa, las y los jóvenes impartieron el curso Elaboración de Muebles de Madera, a través del Programa de Vinculación y con el acompañamiento de Escuela Emprendedora, fomentando la transferencia de conocimientos, el aprendizaje colaborativo y la aplicación práctica de habilidades técnicas en contextos reales.
Durante la capacitación, las y los participantes fortalecieron competencias en carpintería, desde la selección de materiales hasta el ensamblaje y acabado de muebles, logrando la elaboración de piezas funcionales orientadas al autoempleo, la productividad y el emprendimiento local, consolidando así una educación de excelencia con impacto directo en la comunidad.

