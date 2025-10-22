GOBIERNO ESTATAL FORTALECE COORDINACIÓN EN ENTREGA DE APOYOS A LA HUASTECA

• Dependencias estatales entregaron apoyos alimentarios y paquetes de limpieza y desinfección a familias afectadas por las lluvias.

El Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, continúa con la estrategia “Todos Unidos por la Huasteca”, con la participación de dependencias estatales que llevan ayuda alimentaria y de limpieza recolectadas con apoyo de la ciudadanía que se solidarizó con comunidades afectadas por las lluvias en el municipio de Tamuín.

Personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM), el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode) y la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) recorrieron ejidos y comunidades como El Carrizal, Venustiano Carranza, Tampacoy, El Caracol, El Palmar y Carrizo, que permanecieron incomunicadas durante la contingencia.

El titular del Inpode, Francisco Javier Serrano Altuzar y el de CEFIM Julio César Patiño encabezaron brigadas de entrega de apoyos alimentarios, y paquetes de limpieza y desinfección, mientras que atendiendo las solicitudes en temas de salud y trabajo informaron que se coordinarán acciones con Coepris y la Secretaría de Salud para reforzar la atención sanitaria en la región.

Por su parte, la titular de la Seduvop, Isabel Leticia Vargas Tinajero, instaló el Comité de Evaluación de Riesgos en Tamuín, verificando la apertura de caminos y entregando apoyos a las familias afectadas y la encargada de despacho de la Semujeres, Gloria Serrato Sánchez, entregó ayuda a mujeres, adolescentes y niñas, además de brindar acompañamiento psicológico, legal y social a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad.