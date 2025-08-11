GOBIERNO ESTATAL FORTALECE CAPACITACIÓN LABORAL EN SAN LUIS

• La Secretaría del Trabajo reafirma su compromiso con la formación de calidad, que contribuya a mejorar las oportunidades laborales de las y los potosinos.

En la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat), se acordó mejorar la formación laboral y ampliar la cobertura de los servicios en el Estado, para que todas y todos los potosinos reciban profesionalización sin límites ante la llegada de más empresas o para que puedan impulsar sus emprendimientos.

En la reunión encabezada por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se acordó dar continuidad del comodato del predio de la Unidad Catorce, la redistribución de la cobertura de capacitación en la Unidad Huasteca Sur y la autorización del convenio de operación para la Unidad Móvil Huasteca. Esta última representa una herramienta estratégica que permitirá llevar capacitación sin límites a comunidades de difícil acceso, fortaleciendo así la inclusión educativa en toda la región.

Representantes de diversas dependencias estatales y organismos empresariales refrendaron su compromiso con la capacitación como pilar para el desarrollo económico y social.