ESTADO

GOBIERNO ESTATAL FORTALECE CAPACITACIÓN LABORAL EN SAN LUIS

lunes, agosto 11, 2025

• La Secretaría del Trabajo reafirma su compromiso con la formación de calidad, que contribuya a mejorar las oportunidades laborales de las y los potosinos.

En la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat), se acordó mejorar la formación laboral y ampliar la cobertura de los servicios en el Estado, para que todas y todos los potosinos reciban profesionalización sin límites ante la llegada de más empresas o para que puedan impulsar sus emprendimientos.
En la reunión encabezada por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se acordó dar continuidad del comodato del predio de la Unidad Catorce, la redistribución de la cobertura de capacitación en la Unidad Huasteca Sur y la autorización del convenio de operación para la Unidad Móvil Huasteca. Esta última representa una herramienta estratégica que permitirá llevar capacitación sin límites a comunidades de difícil acceso, fortaleciendo así la inclusión educativa en toda la región.
Representantes de diversas dependencias estatales y organismos empresariales refrendaron su compromiso con la capacitación como pilar para el desarrollo económico y social.

