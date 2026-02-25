GOBIERNO ESTATAL FORTALECE CALIDAD DE VIDA CON ENCHÚLAME LA COLONIA

• El programa “Enchúlame la Colonia” beneficia a siete colonias metropolitanas con suministro de agua potable y limpieza de drenaje sanitario.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de garantizar servicios básicos eficientes y mejorar de manera tangible la calidad de vida de las familias potosinas, la Comisión del Agua (CEA) refuerza acciones a través del programa “Enchúlame la Colonia” para mejorar la calidad de vida de las familias potosinas mediante el abastecimiento de agua potable y el desazolve de redes de drenaje sanitario.

El titular de la dependencia, Pascual Martínez Sánchez, informó que los trabajos se han ejecutado en las colonias María Cecilia, Potosí Ríoverde, Juan Sarabia, Providencia, Rural Atlas, Sauzalito y San Luis Rey, beneficiando directamente a los habitantes de estas zonas. Las brigadas han desazolvado 7 mil 220 metros lineales de redes y distribuido 830 mil litros de agua potable para uso y consumo humano.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de brindar servicios básicos eficientes y atención directa a quienes más lo requieren, consolidando el cambio que se vive y se siente, promoviendo un desarrollo sin límites para las familias potosinas.