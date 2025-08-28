GOBIERNO ESTATAL FORTALECE APOYO A MUJERES ADULTAS MAYORES

• Entre 2010 y 2020, la cifra de mujeres adultas mayores en San Luis Potosí aumentó más del 45 por ciento, ante este panorama, el Gobierno del Estado prioriza su acceso a una vejez digna.

La población de mujeres adultas mayores en San Luis Potosí creció al pasar de 130 mil a más de 190 mil entre 2010 y 2020, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Ante esta tendencia, el Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, ha redoblado esfuerzos mediante políticas públicas y apoyo sin límites en salud y oportunidades de desarrollo para este sector.

El Consejo Estatal de Población (Coespo) destacó que desde el inicio de esta administración las personas adultas mayores reciben la pensión a adultos mayores, transporte público y gratuitos, reciben sillas de ruedas, andaderas y otras ayudas técnicas, además acceden a las cirugías de cataratas, a los programas seguridad alimentaria y clínica rosa donde pueden acceder a consultas médicas, análisis y medicamento básico gratuito lo que mejora su calidad de vida.

De acuerdo con proyecciones del Consejo Estatal de Población (Coespo), en 2040 una de cada cinco mujeres potosinas será adulta mayor. Este cambio demográfico plantea un reto importante que el Gobierno enfrenta con acciones concretas para garantizar una vejez digna y activa, fortaleciendo programas que promueven su inclusión y mejoran su calidad de vida.