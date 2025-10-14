GOBIERNO ESTATAL FORTALECE ACCIONES SANITARIAS EN LA HUASTECA

• Jurisdicciones Sanitarias VI y VII apoyan con desinfección y fumigación en albergues.

• Se desinfectan depósitos de agua para consumo humano, se monitorea el cloro y se entrega plata coloidal.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí mantiene una atención integral e inmediata a las personas afectadas por las lluvias en la Huasteca. Actualmente se brinda resguardo a 44 personas en tres albergues: dos en Tamazunchale y uno en Xilitla; además, se realizan acciones de saneamiento básico para prevenir enfermedades como dengue, diarreas agudas y afecciones dermatológicas, tal como lo instruyó el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

La Secretaría de Salud, a través de las Jurisdicciones Sanitarias VI y VII, en coordinación con Protección Civil Estatal y ayuntamientos, ejecuta labores de fumigación, limpieza y somatización en los refugios. En Axtla de Terrazas, junto con Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), se realizan monitoreos de cloro en el agua y entrega de 99 frascos de plata coloidal, así como 11 mil 590 litros de agua clorada, cubriendo zonas afectadas por el desbordamiento del río Axtla.

En los municipios de Tamazunchale, Matlapa, Tampacán, San Martín Chalchicuautla, Xilitla y Ébano se refuerzan las acciones de limpieza, vigilancia sanitaria y atención médica. En San Vicente Tancuayalab hay 201 personas en albergues con servicios de nebulización y atención médica, mientras que en Ébano se monitorea el nivel del río, con 44 personas resguardadas.