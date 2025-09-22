27.9 C
San Luis Potosí
ESTADO

GOBIERNO ESTATAL ENTREGA CUARTO INFORME DE RESULTADOS AL CONGRESO

Redacción
lunes, septiembre 22, 2025

• Destaca avances en infraestructura y apoyos sociales, confirman crecimiento social y económico en San Luis Potosí.

En sesión solemne del Congreso del Estado, y en cumplimiento con lo establecido por la Constitución local, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, acudió al recinto Legislativo para entregar el 4º Informe de Resultados del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona. El documento expone los principales avances del último año en rubros clave como obra pública, infraestructura, programas sociales y acciones en beneficio de las cuatro regiones del Estado.
Durante la ceremonia, el funcionario entregó el Informe a la presidenta de la Directiva del Congreso, Sara Rocha Medina, y transmitió un mensaje del Gobernador en el que destacó la unidad y transformación que vive San Luis Potosí: “ahora es un Estado más grande, más fuerte, más justo y más inclusivo”, afirmó.
Torres Sánchez enfatizó que el Informe refleja el esfuerzo de un año de trabajo enfocado en la justicia social, la equidad y la construcción de un mejor futuro. Finalmente, reiteró el compromiso del Ejecutivo de seguir colaborando estrechamente con los Poderes Legislativo y Judicial, así como con los 58 municipios, para consolidar el desarrollo integral de San Luis Potosí.

