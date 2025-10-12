GOBIERNO ESTATAL ENTREGA APOYOS SOCIALES PERMANENTES A FAMILIAS VULNERABLES

* Apoyos permanentes del DIF Estatal garantizan tratamientos médicos y respaldo económico a quienes más lo necesitan.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mantiene de forma permanente la entrega de vales para medicamentos, hemodiálisis, estudios de laboratorio, servicios funerarios y más, para brindar una salud sin límites en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad.

Estos apoyos garantizan la continuidad de tratamientos médicos y mejoran la calidad de vida de quienes más lo necesitan, al brindar alivio económico y estabilidad a las familias potosinas, como lo ha instruido el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Las personas interesadas pueden acudir directamente a la Coordinación de Gestión y Participación Social, ubicada en calle Alburquerque 140, colonia Polanco, para solicitar información y acceder a estos beneficios.