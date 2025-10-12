17.3 C
San Luis Potosí
type here...
ESTADO

GOBIERNO ESTATAL ENTREGA APOYOS SOCIALES PERMANENTES A FAMILIAS VULNERABLES

By Redacción
86
sábado, octubre 11, 2025

* Apoyos permanentes del DIF Estatal garantizan tratamientos médicos y respaldo económico a quienes más lo necesitan.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mantiene de forma permanente la entrega de vales para medicamentos, hemodiálisis, estudios de laboratorio, servicios funerarios y más, para brindar una salud sin límites en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad.
Estos apoyos garantizan la continuidad de tratamientos médicos y mejoran la calidad de vida de quienes más lo necesitan, al brindar alivio económico y estabilidad a las familias potosinas, como lo ha instruido el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Las personas interesadas pueden acudir directamente a la Coordinación de Gestión y Participación Social, ubicada en calle Alburquerque 140, colonia Polanco, para solicitar información y acceder a estos beneficios.

Artículo anterior
IMPULSAN INCLUSIÓN LABORAL EN SAN LUIS POTOSÍ
Artículo siguiente
Al menos 37 muertos y 117 municipios afectados tras fuertes lluvias
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.