GOBIERNO ESTATAL CONSTRUYE PAZ SOCIAL CON DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

• En el último año, la Secretaría General de Gobierno atendió diversas causas sociales en más de 360 mesas de trabajo.

Con una política social cercana a las y los potosinos, la Secretaría General de Gobierno (SGG) implementa mecanismos de gestión y resolución de conflictos sociales, por lo que en el último año realizó más de 365 mesas de trabajo con representantes de los sectores agrario, educativo, sindicatos y organizaciones sociales, para la atención de más de mil peticiones ciudadanas.

Al informar lo anterior el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, detalló que la atención y prevención de conflictos sociales es un tema primordial para el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, por lo que en el último año a través de la Subsecretaría de Gobernación se atendieron mil peticiones, de las cuales, 60 por ciento fueron de programas sociales; 15 por ciento de seguridad y justicia, y el resto con sindicatos, sector educativo, agrario y de salud.

Torres Sánchez destacó que hoy en San Luis Potosí hay paz social, orden público y gobernabilidad porque se privilegia el diálogo sin límites y la resolución pacífica de los conflictos.