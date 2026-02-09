GOBIERNO ESTATAL CONSOLIDA UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICAZ

• La Secretaría General de Gobierno coordina acciones para consolidar una regulación eficiente y mejorar los servicios que se brindan a la ciudadanía.

Con el objetivo de fortalecer la gestión pública y elevar la calidad de los servicios gubernamentales, el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG), coordina esfuerzos con las distintas dependencias estatales para consolidar una regulación efectiva que permita procesos más ágiles, claros y eficientes, en beneficio directo de la ciudadanía.

Como parte de estas acciones, el secretario general de Gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Contraloría General del Estado Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz para fortalecer la mejora regulatoria, optimizar el marco normativo y robustecer los procesos administrativos y gubernamentales, sentando bases sólidas para una administración pública moderna y orientada a resultados.

Torres Sánchez, dijo que estas políticas públicas garantizan transparencia, legalidad y eficiencia administrativa, y en coordinación con el contralor general del Estado, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, refrendan el compromiso de consolidar un modelo de gobierno funcional y competitivo, acciones que reflejan el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí, con beneficios tangibles para las y los potosinos.