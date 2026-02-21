GOBIERNO ESTATAL CONSOLIDA MODELO INDUSTRIAL SUSTENTABLE

* La planta de Maxion Wheels generará 919 megavatios-hora anuales de energía limpia y evitará la emisión de 617 toneladas de dióxido de carbono.

Con el respaldo del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) destacó la puesta en operación del sistema fotovoltaico en la planta de Maxion Wheels, consolidando el cambio que se vive y se siente hacia una industria moderna que avanza sin límites y con responsabilidad ambiental.

El sistema permitirá generar 919 megavatios-hora de energía limpia al año, equivalente al consumo eléctrico anual de cientos de hogares, además de evitar la emisión de 617 toneladas de dióxido de carbono, reforzando la competitividad de la zona industrial y posicionando al Estado como referente en transición energética dentro del sector automotriz.

El titular de la dependencia, Jesús Salvador González Martínez, destacó que la política Estatal impulsa inversiones sostenibles que generan empleo y elevan los estándares ambientales, consolidando un modelo de crecimiento alineado a la estrategia global Roadmap Zero de la compañía, comprometida con el futuro.