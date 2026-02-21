32 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

GOBIERNO ESTATAL CONSOLIDA MODELO INDUSTRIAL SUSTENTABLE

By Redacción
97
spot_img
sábado, febrero 21, 2026

* La planta de Maxion Wheels generará 919 megavatios-hora anuales de energía limpia y evitará la emisión de 617 toneladas de dióxido de carbono.

Con el respaldo del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) destacó la puesta en operación del sistema fotovoltaico en la planta de Maxion Wheels, consolidando el cambio que se vive y se siente hacia una industria moderna que avanza sin límites y con responsabilidad ambiental.
El sistema permitirá generar 919 megavatios-hora de energía limpia al año, equivalente al consumo eléctrico anual de cientos de hogares, además de evitar la emisión de 617 toneladas de dióxido de carbono, reforzando la competitividad de la zona industrial y posicionando al Estado como referente en transición energética dentro del sector automotriz.
El titular de la dependencia, Jesús Salvador González Martínez, destacó que la política Estatal impulsa inversiones sostenibles que generan empleo y elevan los estándares ambientales, consolidando un modelo de crecimiento alineado a la estrategia global Roadmap Zero de la compañía, comprometida con el futuro.

Artículo anterior
SAN LUIS POTOSÍ, ENTRE LOS ESTADOS CON MENOS HOMICIDIOS DOLOSOS DE TODO MÉXICO
Artículo siguiente
CON PRESENCIA INTERINSTITUCIONAL, SE ATIENDEN INCENDIOS EN CERRITOS, GUADALCÁZAR Y MEXQUITIC DE CARMONA
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.