GOBIERNO ESTATAL CONSERVA EL CAMINO AL AEROPUERTO

miércoles, diciembre 17, 2025

• Con acciones de mantenimiento se le da atención a una de las principales rutas de acceso, usada por el turismo nacional e internacional que visita San Luis Potosí.

El Gobierno del Estado, a través de la Junta Estatal de Caminos (JEC), realiza trabajos de conservación en la ruta hacia el Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí, con acciones de pintura en topes, colocación de bollas y limpieza de laterales, para garantizar traslados más seguros, eficientes y cómodos.
El titular de la JEC, Francisco Reyes Novelo, destacó que estas labores se realizan de manera periódica por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para brindar una movilidad sin límites, ya que se trata de una vía con alto aforo vehicular y de gran importancia para la movilidad y el desarrollo económico del estado.
Reyes Novelo detalló que esta carretera, modernizada durante la actual administración, pasó de ser una vía deteriorada de dos carriles a una ruta de cuatro carriles, iluminada y con señalización adecuada. La JEC continuará trabajando para mantener en óptimas condiciones los caminos y carreteras de San Luis Potosí.

