GOBIERNO ESTATAL CONMEMORA SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA

• Organizan talleres de orientación sobre la importancia de la lactancia materna y el respeto a este derecho en nuestra sociedad.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en colaboración con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), llevó a cabo talleres y conferencias en conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

Durante el evento, el titular de la STPS, Crisógono Sánchez Lara, hizo un llamado a las asistentes para que, desde sus municipios, exijan su derecho a contar con espacios dignos para la lactancia materna al resaltar que el Estado respalda el derecho de las potosinas a un ambiente de inclusión laboral, tal como lo ha instruido el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona.

La jornada se llevó a cabo en el auditorio del DIF estatal y contó con la participación de la especialista Yésica Yolanda Rangel Flores, quien ofreció una ponencia titulada “Lactancia Materna como elemento clave para un Desarrollo Sostenible”.