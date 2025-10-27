19.3 C
GOBIERNO ESTATAL CONCRETA NUEVA ENTREGA DE APOYOS PARA LA HUASTECA

By Redacción
lunes, octubre 27, 2025
* Como parte de la iniciativa Todos Unidos por la Huasteca, y gracias a la solidaridad de las y los potosinos, se envió un tercer camión con ayuda.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) envió un tercer camión de ayuda humanitaria hacia las comunidades afectadas por las intensas lluvias en la región Huasteca, con víveres y productos focalizados para atender a los bebés, personas adultas mayores, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad.
El acopio forma parte del esfuerzo conjunto entre las autoridades estatales y la ciudadanía bajo la campaña Todos Unidos por la Huasteca, que instruyó el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, para brindar asistencia inmediata a quienes han sido afectados por las condiciones climáticas extremas.
La directora General de DIF Estatal, Virginia Zúñiga Maldonado, expresó su compromiso de seguir apoyando a las comunidades afectadas, en un esfuerzo sin límites en apoyo de quienes más lo necesitan. Los suministros incluyen alimentos no perecederos, agua potable, productos de higiene personal y artículos específicos para las necesidades de los grupos más vulnerables.

