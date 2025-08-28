25.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
ESTADO

GOBIERNO ESTATAL CELEBRA MES DE LA JUVENTUD EN VILLA DE POZOS

By Redacción
81
spot_img
jueves, agosto 28, 2025

* Hoy jueves 28 de agosto, el Circuito de la Libertad será sede de un evento juvenil con la participación especial de la rapera Azuki, talleres, premios y expresiones de cultura urbana.

Como parte del mes de la Juventud, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), en coordinación con el municipio de Villa de Pozos, invita al gran evento juvenil que se llevará a cabo este jueves 28 de agosto en el Circuito de la Libertad.
La rapera Azuki será la invitada especial en una jornada que incluirá talleres de freestyle, mercadito emprendedor, premios en efectivo y más actividades que fortalecen sin límites el desarrollo integral de las y los jóvenes tal como lo ha instruido el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona

Artículo anterior
CEART CELEBRA 17 AÑOS CON CONCIERTO GRATUITO DE LA CAMERATA
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.