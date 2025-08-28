GOBIERNO ESTATAL CELEBRA MES DE LA JUVENTUD EN VILLA DE POZOS

* Hoy jueves 28 de agosto, el Circuito de la Libertad será sede de un evento juvenil con la participación especial de la rapera Azuki, talleres, premios y expresiones de cultura urbana.

Como parte del mes de la Juventud, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), en coordinación con el municipio de Villa de Pozos, invita al gran evento juvenil que se llevará a cabo este jueves 28 de agosto en el Circuito de la Libertad.

La rapera Azuki será la invitada especial en una jornada que incluirá talleres de freestyle, mercadito emprendedor, premios en efectivo y más actividades que fortalecen sin límites el desarrollo integral de las y los jóvenes tal como lo ha instruido el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona