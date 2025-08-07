18.4 C
San Luis Potosí
ESTADO

GOBIERNO ESTATAL CAPACITA A PERSONAL DE LA FENAPO

By Redacción
86
jueves, agosto 7, 2025

• Protección Civil Estatal ofreció los cursos de primeros auxilios, combate de incendios con uso de extintor, búsqueda y rescate y evacuación de inmuebles.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) capacitó a personal del patronato de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), en primeros auxilios, combate de incendios con uso de extintor, búsqueda y rescate y evacuación de inmuebles, con el fin de que esté preparado y tengan los conocimientos básicos para atender cualquier emergencia.
El director de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, dijo que la instrucción del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona es garantizar la seguridad de las y los visitantes en las diferentes áreas de la Feria, por lo que 20 personas de patronato fueron capacitadas para que tengan los conocimientos básicos en materia de Protección Civil y pueden dar cumplimiento con la creación de sus brigadas internas.

