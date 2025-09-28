24 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

GOBIERNO ESTATAL BRINDA SERVICIOS CATASTRALES EN MUNICIPIOS

By Redacción
88
spot_img
domingo, septiembre 28, 2025

* A través del Instituto Registral y Catastral se realizaron 10 mil 600 trámites, lo que refleja el compromiso con la modernización catastral y la atención eficiente.

El Instituto Registral y Catastral (IRC) brinda servicios catastrales de manera directa en 32 municipios que carecen de personal e infraestructura. Para garantizar una atención técnica, ordenada y eficiente, el IRC brinda apoyo sin límites a los municipios, por lo que se encarga de actualizar la cartografía y administrar el control de los bienes inmuebles en estas regiones.
Yahaira Martínez Martínez, directora del IRC, destacó que además de ofrecer estos servicios, se brinda capacitación continua al personal local para la entrega de herramientas digitales y acompañamiento permanente, tal como lo ha instruido el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Gracias a esta gestión, se realizaron 10 mil 600 trámites catastrales en distintas regiones del estado, impulsando la modernización del catastro y enfocándose en las zonas con mayor necesidad operativa para mejorar las capacidades institucionales municipales.

Artículo anterior
PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL ALERTA POR TORMENTAS EN LAS CUATRO REGIONES
Artículo siguiente
PRIMER AÑO DE GOBIERNO LLENO DE LOGROS QUE REPRESENTAN AL NUEVO SOLEDAD: JUAN MANUEL NAVARRO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.