GOBIERNO ESTATAL BRINDA SERVICIOS CATASTRALES EN MUNICIPIOS

* A través del Instituto Registral y Catastral se realizaron 10 mil 600 trámites, lo que refleja el compromiso con la modernización catastral y la atención eficiente.

El Instituto Registral y Catastral (IRC) brinda servicios catastrales de manera directa en 32 municipios que carecen de personal e infraestructura. Para garantizar una atención técnica, ordenada y eficiente, el IRC brinda apoyo sin límites a los municipios, por lo que se encarga de actualizar la cartografía y administrar el control de los bienes inmuebles en estas regiones.

Yahaira Martínez Martínez, directora del IRC, destacó que además de ofrecer estos servicios, se brinda capacitación continua al personal local para la entrega de herramientas digitales y acompañamiento permanente, tal como lo ha instruido el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Gracias a esta gestión, se realizaron 10 mil 600 trámites catastrales en distintas regiones del estado, impulsando la modernización del catastro y enfocándose en las zonas con mayor necesidad operativa para mejorar las capacidades institucionales municipales.