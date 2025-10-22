GOBIERNO ESTATAL BRINDA APOYO A COMUNIDADES DE SAN VICENTE

• La Secretaría General de Gobierno, Protección Civil, la Arena Potosí, y los institutos Registral y Catastral y Potosino de la Juventud, entregaron víveres para las familias.

Por instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, dependencias del Gobierno del Estado intensificaron las acciones de apoyo sin límites a las comunidades afectadas en San Vicente Tancuayalab bajo la iniciativa “Todos Unidos por la Huasteca”, con entrega de víveres, artículos de limpieza y productos básicos a las familias.

Personal de la Secretaría General de Gobierno (SGG), la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Arena Potosí, el Instituto Registral y Catastral (IRC) y el Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), recorrió las zonas más afectadas para evaluar daños y brindar atención inmediata a la población, dio a conocer el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, tras reconocer la labor de Protección Civil para garantizar la seguridad durante la emergencia.

Torres Sánchez precisó que, el Mandatario Potosino está en permanente seguimiento a las tareas de recuperación y el restablecimiento de los servicios básicos, lo cual reafirma el compromiso de mantener la cercanía con los municipios y actuar con prontitud ante este tipo de contingencias, en las que se prioriza la protección y bienestar de las y los potosinos.