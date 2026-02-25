29 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

GOBIERNO ESTATAL BRINDA ACOMPAÑAMIENTO A TURISTAS PARA RETORNAR SEGUROS A SAN LUIS

By Redacción
109
spot_img
miércoles, febrero 25, 2026

• La Guardia Civil Estatal a través de su División Caminos, realizó el acompañamiento y custodia de más de 100 personas en diferentes fechas y dispositivos.

Por instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Guardia Civil Estatal (GCE) División Caminos, realizó el acompañamiento y custodia de turistas potosinos, con el apoyo del Gobierno de Jalisco, logrando que más de 100 potosinos llegaran a salvo a su destino en diferentes operativos hasta el día martes por la noche.
El titular de la corporación, Jesús Juárez Hernández, detalló que, durante el domingo fueron los primeros 50 principalmente de Villa de Arriaga, mientras que posteriormente se realizaron otros operativos como el del martes, que se apoyó a dos camionetas, procedentes de Puerto Vallarta, Jalisco, por lo que se realizó un dispositivo para el retorno seguro de las y los pasajeros desde la Carretera Federal No. 80.
La Secretaría, en coordinación con las autoridades locales, brindó el acompañamiento y custodia necesarios para garantizar la tranquilidad de las y los pasajeros y vehículos, que se dirigían a su lugar de origen en el municipio de Rioverde, finalizando su recorrido de forma segura, confirmando el cambio que se vive en el Estado.

Artículo anterior
ANUNCIA GOBERNADOR LAS PLACAS CONMEMORATIVAS DEL MUNDIAL DE FUTBOL 2026
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.