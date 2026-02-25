GOBIERNO ESTATAL BRINDA ACOMPAÑAMIENTO A TURISTAS PARA RETORNAR SEGUROS A SAN LUIS

• La Guardia Civil Estatal a través de su División Caminos, realizó el acompañamiento y custodia de más de 100 personas en diferentes fechas y dispositivos.

Por instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Guardia Civil Estatal (GCE) División Caminos, realizó el acompañamiento y custodia de turistas potosinos, con el apoyo del Gobierno de Jalisco, logrando que más de 100 potosinos llegaran a salvo a su destino en diferentes operativos hasta el día martes por la noche.

El titular de la corporación, Jesús Juárez Hernández, detalló que, durante el domingo fueron los primeros 50 principalmente de Villa de Arriaga, mientras que posteriormente se realizaron otros operativos como el del martes, que se apoyó a dos camionetas, procedentes de Puerto Vallarta, Jalisco, por lo que se realizó un dispositivo para el retorno seguro de las y los pasajeros desde la Carretera Federal No. 80.

La Secretaría, en coordinación con las autoridades locales, brindó el acompañamiento y custodia necesarios para garantizar la tranquilidad de las y los pasajeros y vehículos, que se dirigían a su lugar de origen en el municipio de Rioverde, finalizando su recorrido de forma segura, confirmando el cambio que se vive en el Estado.