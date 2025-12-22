GOBIERNO ESTATAL AVANZA EN REHABILITACIÓN DE AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS

* La segunda etapa de la obra mejorará la movilidad, la seguridad vial y la conectividad urbana en la capital, con entrega prevista para los primeros meses de 2026.

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) avanza en el rescate de infraestructura vial que durante años la herencia maldita mantuvo en abandono, como la segunda etapa de rehabilitación de la avenida Adolfo López Mateos al norte de la capital, que hoy brinda movilidad sin límites a las familias, estudiantes y trabajadores gracias al apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Al respecto la titular de la dependencia, Isabel Leticia Vargas Tinajero, dijo que se prevé que la obra sea entregada durante los primeros meses de 2026. Agregó que su rescate era prioritario, ya que mejorará la seguridad vial y la plusvalía del sector, atendiendo de fondo las necesidades de conectividad urbana.

Vargas tinajero informó que la primera etapa fue concluida con resultados óptimos, por lo que se replican los mismos criterios técnicos y de supervisión para garantizar una obra funcional, duradera y de calidad.