ESTADO

GOBIERNO ESTATAL ATENTO AL DESCENSO DE TEMPERATURAS POR FRENTE FRÍO 12

martes, noviembre 4, 2025

• Este fin de semana Protección Civil Estatal dio atención a 27 personas en los refugios temporales.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que el paso del frente frío número 12 ha provocado un descenso significativo en las temperaturas, con registros mínimos de hasta cinco grados centígrados en las zonas altas del Estado. Ante estas condiciones, se activaron los protocolos de atención a la temporada invernal para brindar apoyo sin límites a la población más vulnerable.
El director de la CEPC, Mauricio Ordaz Flores, dio a conocer que se encuentran habilitados 188 refugios en todo el Estado, donde este fin de semana se ofreció resguardo a 27 personas. Además, destacó que las acciones preventivas se mantienen de manera permanente para salvaguardar la integridad de la ciudadanía durante esta temporada.
Protección Civil exhorta a la población a abrigarse adecuadamente, evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados, proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, así como consumir alimentos ricos en vitamina C.

