ESTADO

GOBIERNO ESTATAL ARRANCA JORNADA 2026 DE CIRUGÍAS RECONSTRUCTIVAS DE MAMA

By Redacción
viernes, enero 30, 2026

* En coordinación con aliados estratégicos, se otorgarán prótesis y cirugías reconstructivas a 50 mujeres potosinas sobrevivientes de cáncer de mama que no cuentan con seguridad social,

Con el objetivo de apoyar a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que no cuentan con seguridad social, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) dio inicio a la Jornada 2026 de entrega de prótesis y cirugías reconstructivas de mama en el Hospital del Niño y la Mujer, en coordinación con aliados estratégicos, en beneficio de 50 mujeres potosinas.
Por instrucciones del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, el DIF Estatal participa en la identificación de las beneficiarias, así como en la logística de traslados desde sus municipios de origen, estancia y alimentación en la capital potosina, tanto de las pacientes como del personal médico, dando seguimiento al proceso hasta su conclusión.
Durante el arranque de la jornada, la directora general del DIF Estatal, Virginia Zúñiga Maldonado, agradeció el apoyo de la Fundación Alma, del Colegio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Estado de San Luis Potosí AC y del personal del Hospital del Niño y la Mujer, y destacó que estas acciones representan un cambio que se vive y se siente en la vida de las mujeres, al contribuir no solo a su recuperación física, sino también a fortalecer su autoestima, confianza y bienestar emocional, elementos fundamentales para su integración social y su calidad de vida.

