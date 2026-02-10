26.9 C
San Luis Potosí
ESTADO

GOBIERNO ESTATAL ALERTA SOBRE INTENTO DE ESTAFA A PERSONAS MIGRANTES

martes, febrero 10, 2026

•Autoridades estatales advierten sobre información falsa en redes sociales que promete trámites migratorios inexistentes para jóvenes “Dreamers” y sus familias.

En cumplimiento a la estrategia integral de seguridad y para prevenir delitos tal como lo instruye el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) alertó sobre la circulación de un video en TikTok que difunde ofertas engañosas dirigidas a personas en situación de migración, en especial a jóvenes identificados como “Dreamers”, a quienes se les prometen documentos legales y residencia en Estados Unidos sin sustento oficial, lo que representa un riesgo para su seguridad y patrimonio.
El titular de la dependencia, Luis Enrique Hernández Segura, mencionó que no es la primera vez que se detectan intentos de fraude vinculados a supuestos trámites, empleos o apoyos inexistentes. Informó que en la entidad no se han presentado denuncias por este caso y que se mantiene coordinación con el consulado estadounidense en Monterrey para verificar información y difundir alertas oficiales, acciones que forman parte del cambio que se vive y se siente en la protección y acompañamiento de la comunidad migrante.
Con estas acciones se fortalecen sin límites los mecanismos institucionales de prevención y orientación, con el objetivo de cerrar el paso a prácticas fraudulentas y reforzar la seguridad de las y los potosinos, reiterando el llamado a consultar únicamente fuentes oficiales y a reportar contenidos sospechosos en redes sociales.

