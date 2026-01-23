GOBIERNO ESTATAL ACERCA FINANCIAMIENTO A LA HUASTECA

14.1 C
* Los programas de apoyo económico continúan llegando a los municipios para fortalecer la actividad productiva y el bienestar de las familias.

Bajo la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) realizó un foro informativo en San Vicente Tancuayalab, con el objetivo de acercar los distintos esquemas de financiamiento disponibles y facilitar su acceso a quienes buscan fortalecer sus proyectos productivos.
Durante el encuentro se presentaron los programas dirigidos a emprendedores, pequeños productores, jefas de familia y comerciantes de la región Huasteca, brindando información clara sobre los requisitos y beneficios para detonar la economía local, consolidando el cambio que se vive y se siente en la economía de las familias.

