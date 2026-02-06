GOBIERNO DEL ESTADO TRANSFORMA LA MOVILIDAD EN ABASTOS

* Con el impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, las obras en Camino a la Libertad avanzan y el cambio se vive y se siente con vialidades más seguras y mayor fluidez vehicular.

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) continúa con la rehabilitación integral del camino a la Libertad, en el tramo de avenida Gálvez a Cordillera Oriental, con trabajos activos a partir de la calle 3ª Norte y la lateral de Circuito Potosí Oriente, lo que ya permite una mejor circulación y mayor movilidad en la zona.

Esta obra forma parte de los compromisos sin límites impulsados por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona con las y los comerciantes de la Central de Abastos, el principal centro de distribución de alimentos y materias primas de la zona metropolitana, donde el cambio se vive y se siente con calles más funcionales y tránsito más ordenado.

La titular de la Seduvop, Isabel Leticia Vargas Tinajero, informó que se avanza en el rediseño de banquetas, la rehabilitación de las líneas de agua potable y drenaje, así como en el colado de más de 300 metros lineales de concreto hidráulico, lo que ha permitido reactivar el tránsito local y reducir afectaciones; además, continúan los trabajos de mejora en la Calle Sexta del Mercado de Abastos.