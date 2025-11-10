GOBIERNO DEL ESTADO REFUERZA OPERATIVO POR FRENTE FRÍO 13

• Protección Civil Estatal dio a conocer que el Frente Frío número 13 generará frío con temperaturas de hasta menos 5 grados en partes altas del Estado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CECP), activó de manera permanente el Operativo Invernal en todo el Estado, en respuesta a las condiciones climatológicas provocadas por la llegada del frente frío número 13, que generará condiciones de frío intenso durante toda la semana, con temperaturas de hasta menos 5 grados en partes altas y sierras del Estado.

Por instrucción del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, la dependencia exhortó a los municipios para que mantengan activados y listos sus refugios temporales para recibir a las personas en situación vulnerable que así lo requieran, dio a conocer el director de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores.

Protección Civil Estatal, hizo un llamado a la población a tomar las precauciones necesarias para protegerse del frío y destacó que el operativo busca salvaguardar la integridad de la población, especialmente de los grupos más vulnerables.