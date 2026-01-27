GOBIERNO DEL ESTADO REFUERZA OPERATIVO ANTE BAJAS TEMPERATURAS

* La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene acciones de vigilancia, atención y apoyo a población vulnerable en las cuatro regiones del estado, ante los efectos del Frente Frío número 30.

En cumplimiento a las instrucciones del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, de salvaguardar la integridad de las y los potosinos, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) desplegó un operativo de vigilancia y atención ante las bajas temperaturas ocasionadas por el Frente Frío número 30, con acciones preventivas en las cuatro regiones del estado.

El titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, informó que se mantiene comunicación permanente con las unidades municipales de Protección Civil para monitorear las condiciones climatológicas en los 59 municipios. Detalló que las temperaturas más bajas se registraron en la región Altiplano, con mínimas de hasta -3 grados centígrados en Venado y -2 grados en Salinas, mientras que en la Zona Metropolitana se reportaron 2 grados centígrados y en la región Huasteca, municipios como Tamazunchale y San Vicente presentaron temperaturas de 9 grados, cifras inusuales para la zona.

Asimismo, durante la noche se brindó refugio y atención a 44 personas en espacios habilitados, además de la entrega de 100 cobijas a población en situación de vulnerabilidad. Ordaz Flores exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia, ya que el frío continuará en los próximos días, y reiteró que la CEPC se mantiene en alerta permanente para atender cualquier reporte ciudadano, confirmando que la protección de las familias es prioridad y que el cambio se vive y se siente.