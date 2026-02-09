GOBIERNO DEL ESTADO REFUERZA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE SARAMPIÓN Y VIRUELA

* El objetivo es que padres y madres de familia identifiquen las diferencias más importantes entre ambas enfermedades y conozcan los procedimientos de atención oportuna

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí mantiene y refuerza la campaña informativa sobre la importancia de identificar oportunamente y prevenir el sarampión y la varicela, dos enfermedades contagiosas que se presentan con mayor frecuencia en la infancia.

El sarampión se caracteriza por provocar fiebre alta, tos, ojos enrojecidos y la aparición de micro manchitas (salpullido) rojas en la piel, mientras que la varicela, al ser una enfermedad menos agresiva, suele manifestarse con fiebre leve y ampollas con líquido que generan intensa comezón.

Aunque ambas enfermedades se contagian con facilidad, es posible diferenciarlas por sus síntomas. En la varicela, las ampollas aparecen de forma irregular en distintas partes del cuerpo y causan picazón constante. En el caso del sarampión, las manchas rojas son más pequeñas, no presentan ampollas y se distribuyen de manera más uniforme, acompañadas generalmente de fiebre elevada y síntomas respiratorios como la tos.

Ante la presencia de síntomas, se recomienda mantener a la niña o niño en casa y evitar su asistencia a la escuela, no automedicar y acudir de inmediato con un profesional de la salud, en las clínicas y hospitales del IMSS-BIENESTAR para una valoración adecuada.

Asimismo, es importante informar a la institución educativa sobre el caso, ya que esto permite reforzar las medidas preventivas y proteger a la comunidad escolar.

Los demás integrantes de la familia pueden continuar con sus actividades escolares siempre que no presenten síntomas y cuenten con su esquema de vacunación completo, manteniendo vigilancia constante.

El regreso a la escuela del menor enfermo deberá realizarse únicamente cuando ya no existan signos de contagio; en el caso de la varicela, cuando desaparezcan las ampollas, y en el sarampión, conforme a la indicación médica.

Finalmente, el Gobierno del Estado informa que el programa, “Apoyo Seguro al Estudiante” no aplica para tratamientos de sarampión y varicela, ya que solo atiende lesiones o accidentes al interior de los planteles, sin embargo, el Gobierno Estatal y Federal mantienen campañas de vacunación en clínicas y centros médicos de la entidad.