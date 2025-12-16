21 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO REFRENDA APOYO A LA JUVENTUD

By Redacción
77
martes, diciembre 16, 2025

* Más de 800 jóvenes asistieron a un evento de sana convivencia y celebración.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó con gran éxito la Posada de la Juventud 2025, evento que congregó a más de 800 jóvenes en un ambiente de alegría, convivencia y celebración. Gracias al impulso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a través del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), las y los asistentes disfrutaron de actividades recreativas, música en vivo y más sorpresas.
Durante la jornada, el titular del Inpojuve, Jesús Adolfo Rubio Velázquez, destacó el apoyo y la cercanía a las juventudes, y dijo que la dependencia trabaja de manera permanente para generar espacios de bienestar, convivencia y alegría, llevando apoyos y beneficios a la juventud potosina. Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de fortalecer políticas públicas incluyentes que impulsen el desarrollo integral, la participación y la sana convivencia de las juventudes en todo San Luis Potosí.

Artículo anterior
PROGRAMA INVERNAL SE ACOMPAÑA DE LA ALEGRÍA DE POSADAS NAVIDEÑAS EN CADA RINCÓN DE SOLEDAD
Artículo siguiente
GOBIERNO DEL ESTADO AVANZA EN LA MEJORA DE CAMINOS DEL ALTIPLANO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.