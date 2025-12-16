GOBIERNO DEL ESTADO REFRENDA APOYO A LA JUVENTUD

* Más de 800 jóvenes asistieron a un evento de sana convivencia y celebración.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó con gran éxito la Posada de la Juventud 2025, evento que congregó a más de 800 jóvenes en un ambiente de alegría, convivencia y celebración. Gracias al impulso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a través del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), las y los asistentes disfrutaron de actividades recreativas, música en vivo y más sorpresas.

Durante la jornada, el titular del Inpojuve, Jesús Adolfo Rubio Velázquez, destacó el apoyo y la cercanía a las juventudes, y dijo que la dependencia trabaja de manera permanente para generar espacios de bienestar, convivencia y alegría, llevando apoyos y beneficios a la juventud potosina. Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de fortalecer políticas públicas incluyentes que impulsen el desarrollo integral, la participación y la sana convivencia de las juventudes en todo San Luis Potosí.